В Рязанской области начался дополнительный период сдачи ОГЭ

В Рязанской области стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования. Как сообщает Министерство образования региона, экзамены начались 3 сентября и предназначены для девятиклассников, которые не смогли сдать их в основной период или пропустили по уважительной причине.

В этом году в дополнительном периоде ОГЭ примут участие более 500 школьников области. Для комфортного и безопасного проведения экзаменов организована работа 26 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). К обеспечению процесса привлечено свыше 1000 сотрудников, а за строгим соблюдением всех процедур следят около 50 независимых общественных наблюдателей.

График аттестации:

3 сентября (первый день): экзамен по математике.

7 сентября: обязательный экзамен по русскому языку.

10 и 14 сентября: экзамены по предметам по выбору.

21–25 сентября: резервные дни для школьников, пропустивших испытания по уважительной причине (например, из-за болезни).

Министерство образования также озвучило точные даты публикации результатов, чтобы школьники и их родители могли своевременно спланировать свои дальнейшие действия: