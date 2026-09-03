В Рязанской области начался дополнительный период сдачи ОГЭ

В Рязанской области стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования. Как сообщает Министерство образования региона, экзамены начались 3 сентября и предназначены для девятиклассников, которые не смогли сдать их в основной период или пропустили по уважительной причине.
В этом году в дополнительном периоде ОГЭ примут участие более 500 школьников области. Для комфортного и безопасного проведения экзаменов организована работа 26 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). К обеспечению процесса привлечено свыше 1000 сотрудников, а за строгим соблюдением всех процедур следят около 50 независимых общественных наблюдателей.
График аттестации:
- 3 сентября (первый день): экзамен по математике.
- 7 сентября: обязательный экзамен по русскому языку.
- 10 и 14 сентября: экзамены по предметам по выбору.
- 21–25 сентября: резервные дни для школьников, пропустивших испытания по уважительной причине (например, из-за болезни).
Министерство образования также озвучило точные даты публикации результатов, чтобы школьники и их родители могли своевременно спланировать свои дальнейшие действия:
- Результаты по математике станут известны не позднее 10 сентября.
- Оценки за русский язык будут опубликованы к 15 сентября.
- Результаты по предметам по выбору появятся 17 и 22 сентября.
- Участники, сдававшие экзамены в резервные дни, узнают свои баллы в период с 29 сентября по 2 октября.