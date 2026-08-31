Ливни с грозой и сильным ветром накроют Рязанскую область

Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение для жителей региона. В ведомстве сообщили об ожидаемых опасных метеорологических явлениях, которые будут наблюдаться 31 августа и в ночь на 1 сентября.

По данным спасателей, уже в ближайший час и с сохранением до конца текущих суток местами по области ожидаются сильные ливневые дожди, сопровождающиеся грозой. Ситуацию усугубит усиление западного ветра: его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Особую бдительность водителям и пешеходам следует проявить в ночные и утренние часы 1 сентября. Местами на территории Рязанской области прогнозируется густой туман, который приведет к резкому ухудшению видимости на дорогах до 200–500 метров. В День знаний это требует от участников дорожного движения максимального внимания и соблюдения скоростного режима.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.