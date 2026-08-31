В Рязанской области участнику СВО, потерявшему руку, погасили задолженность по зарплате

Отдельным и приоритетным направлением работы прокуратуры Рязанской области стала защита трудовых прав участников специальной военной операции. Ярким примером эффективного вмешательства стала ситуация, рассмотренная после личного приема у прокурора области Дмитрия Коданёва.

С жалобой обратился участник СВО, получивший тяжелое ранение при выполнении боевой задачи и потерявший руку. В ходе проверки выяснилось, что с апреля 2026 года предприятие, где он работал, находится в процедуре банкротства, а общая задолженность перед 21 сотрудником не погашалась.

По требованию прокурора Железнодорожного района генеральному директору компании было внесено представление. В результате задолженность по заработной плате перед 21 работником в размере 768 тысяч рублей была погашена в полном объеме.

Уголовное преследование недобросовестных работодателей Однако на гражданско-правовых мерах воздействие не ограничилось. Прокуратура района направила материалы в Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области.

По факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. В настоящее время расследование продолжается.