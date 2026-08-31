Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com
Происшествия

В Рязанской области участнику СВО, потерявшему руку, погасили задолженность по зарплате

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Отдельным и приоритетным направлением работы прокуратуры Рязанской области стала защита трудовых прав участников специальной военной операции. Ярким примером эффективного вмешательства стала ситуация, рассмотренная после личного приема у прокурора области Дмитрия Коданёва.

С жалобой обратился участник СВО, получивший тяжелое ранение при выполнении боевой задачи и потерявший руку. В ходе проверки выяснилось, что с апреля 2026 года предприятие, где он работал, находится в процедуре банкротства, а общая задолженность перед 21 сотрудником не погашалась.

По требованию прокурора Железнодорожного района генеральному директору компании было внесено представление. В результате задолженность по заработной плате перед 21 работником в размере 768 тысяч рублей была погашена в полном объеме.

Уголовное преследование недобросовестных работодателей Однако на гражданско-правовых мерах воздействие не ограничилось. Прокуратура района направила материалы в Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области.

По факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. В настоящее время расследование продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Александра Трусова сменила имидж и блеснула на свадьбе Медведевой
Следующая статья
Герой мема с Жириновским «Сафонов, оплатить!» погиб на СВО

Популярные материалы

Новости России

Знакомая озвучила странные детали о девочках, убивших ребенка в Подмосковье

Обвиняемые в убийстве 12-летнего школьника в подмосковной деревне Кабаново...
Новости России

Офицер рассказал, откуда украинские дроны атаковали Петербург

Беспилотники ВСУ, пытавшиеся в воскресенье атаковать Петербург, могли лететь...
Интересное

2027 год – пик эскалации, потом передышка. Жириновский предсказал всё по годам

Жириновский снова прав? Его прогноз на 2027 год пугает. Война нового типа, крах Европы и взлёт России.
Погода

Погода в Рязани сменится похолоданием в первый день осени

31 августа в регионе сохранится летняя погода. Температура воздуха достигнет +22 градусов, однако солнечных лучей жителям не увидеть — небо затянет облачностью.
Культура и события

Как Рязань отпраздновала День города

На последние летние выходные в Рязани пришлось масштабное празднование,...
Темы
Общество

В Рязани 1 сентября временно отменят систему «чет-нечет» на автозаправках

По решению регионального оперативного штаба, 1 сентября в Рязани и Рязанском муниципальном округе будет приостановлено действие системы продажи топлива по принципу «чет-нечет».
Новости кино и ТВ

Олимпийские чемпионы и звезды шоу-бизнеса поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны»

На одной площадке сойдутся 111 сильнейших атлетов страны, чтобы пройти испытания, разработанные искусственным интеллектом, и завоевать главный приз в 10 миллионов рублей, а также титул самого сильного Титана России.
Общество

Многодетные семьи Рязанской области могут получить региональный капитал до 120 000 рублей

Оформить выплату могут многодетные семьи, постоянно проживающие на территории Рязанской области, при этом уровень их дохода не имеет значения.
Новости России

Лучший вратарь ВХЛ-Б 2019 года Денис Мотошин умер в возрасте 34 лет

Спортсмен ушел из жизни 29 августа 2026 года. Причиной трагедии стала внезапная остановка сердца.
Общество

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Рязанской области до 4 сентября

В ведомстве сообщили, что в период с 1 по 4 сентября на отдельных территориях области сохранится высокая пожарная опасность, соответствующая 4-му классу.
Новости России

Герой мема с Жириновским «Сафонов, оплатить!» погиб на СВО

На специальной военной операции погиб 35-летний Александр Сафонов. Мужчина получил широкую известность в интернете благодаря вирусному видео с участием покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Новости России

Александра Трусова сменила имидж и блеснула на свадьбе Медведевой

Фигуристка решила отказаться от образа блондинки, вернувшись к своему природному оттенку. Свой новый образ спортсменка продемонстрировала на громком светском событии.
Общество

В Рязани два предприятия задолжали сотрудникам более 140 000 000 рублей

На текущий момент суды уже удовлетворили требования о взыскании 17,6 млн рублей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье