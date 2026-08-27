В Рязани автомобиль сбил 18-летнюю девушку на улице Свободы

Вечером 26 августа в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, около 22:00 вблизи дома № 1 по улице Свободы 44-летний местный житель, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 18-летнюю девушку.

В результате аварии пешеход получила травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Этот инцидент стал одним из трех ДТП с пострадавшими, зарегистрированных на дорогах Рязанской области за последние 24 часа. В общей сложности в этих авариях травмы различной степени тяжести получили 3 человека. Еще 40 дорожных происшествий обошлись без пострадавших, однако причинили материальный ущерб автовладельцам.

За минувшие сутки инспекторы дорожно-патрульной службы выявили масштабное количество нарушений Правил дорожного движения – 19 435. В числе наиболее опасных правонарушений:4 факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 случай повторного вождения в нетрезвом виде, 1 отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, патрульные зафиксировали 45 случаев управления автомобилем с незаконной тонировкой стекол, 2 нарушения правил перевозки детей и 2 нарушения, допущенные пешеходами. Особое внимание было уделено коммерческому транспорту: выявлено 20 нарушений со стороны водителей грузовых автомобилей и 5 – водителей автобусов.