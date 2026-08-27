Во втором полугодии банки потратят на кешбэк больше

Российские банки во втором полугодии 2026 года нарастят траты на программы лояльности — совокупные выплаты кешбэка могут превысить 270 млрд рублей, это примерно на треть больше, чем в первом полугодии. Такой прогноз дали в ВТБ. По итогам всего года сумма может превысить 473 млрд рублей — показатель сопоставим с 2025 годом.

Одним из свежих примеров такого разворота стала новая программа самого ВТБ. «С 26 августа пользователи получили возможность подключить кешбэк за покупки на Wildberries — это наш первый совместный проект с площадкой», — сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Любопытно, что предыдущее полугодие банки, наоборот, провели со сжатыми бюджетами на лояльность. По независимым оценкам, в первом полугодии 2026 года выплаты кешбэка и других вознаграждений физлицам сократились примерно на 10% год к году — на программы лояльности ушло около 200 млрд рублей. В эту сумму включали прямые рублевые выплаты, бонусные баллы и прочие поощрения.

Пока банки считают деньги на бонусы, сам рынок электронной торговли продолжает расти. По данным аналитического агентства Data Insight, в первом полугодии 2026 года российский рынок логистики для e-commerce обработал 4,5 млрд отправлений — на 32% больше, чем за тот же период годом ранее. Основной объем пришелся на двух игроков: Wildberries и Ozon вместе обеспечили 3,8 млрд отправлений, или 84% всего рынка.