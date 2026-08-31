В последний день лета, 31 августа, в Рязанской области установится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха, однако МЧС предупреждает о возможных рисках в большинстве районов.

Днем столбики термометров по области поднимутся до +20…+25°С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления специалисты не прогнозируют.

В большинстве районов сохраняется вероятность ЧС до муниципального уровня. Непогода может привести к обрыву линий электропередач и связи, сбоям в работе транспорта и росту числа ДТП. Кроме того, существует риск повреждения кровли, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и падения деревьев.