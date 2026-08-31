В Солотче заметили ядовитую чёрную гадюку

Ядовитую гадюку обнаружили в Солотче. Кадрами опасной находки поделились местные жители, которые гуляли возле лесной зоны. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».

Укусы этих змей представляют серьезную угрозу для человека. В зоне повышенного риска находятся дети, пожилые люди, аллергики и граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В тяжелых случаях яд вызывает выраженный отек, резкую слабость и тошноту. У пострадавших падает давление и развивается серьезная интоксикация организма.

Рязанцам стоит быть внимательными во время прогулок на природе, чтобы не наступить на змею. Также нужно одеваться для похода в лес: закрытые рукава, плотные брюки, соответствующая обувь.