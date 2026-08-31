На одном из полигонов Воздушно-десантных войск в Рязанской области проходит подготовка и слаживание расчетов мобильных огневых групп отряда «БАРС-Рязань». Добровольцы осваивают методы защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры региона от атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Обучение построено с учетом опыта специальной военной операции. Резервисты получают тактическую, медицинскую и огневую подготовку. Особое внимание инструкторы уделяют применению современных турелей «Купол-М» с телевизионной установкой «Контур-М», которые устанавливают на пикапы со спаренными пулеметами ПКТ.

Кроме того, бойцы отражают атаки FPV-дронов из гладкоствольного оружия и автомата Калашникова. Программа включает тренировки по маскировке позиций, ведению наблюдения, радиопереговорам и эвакуации раненых. Занятия проходят в дневное и ночное время.

Занятия ведут опытные инструкторы Воздушно-десантных войск. К самостоятельной работе расчеты допускают только после завершения полного курса. Добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве, выполняют задачи исключительно на территории Рязанской области и не участвуют в специальной военной операции.