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Транспорт и дороги

Чиновники ответили, когда отменят «чёт-нечёт» на заправках в Рязани

Алексей Самохин
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Представители Минэкономразвития Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова прокомментировали систему отпуска бензина на заправках Рязани и Рязанского округа. 

«На АЗС в Рязани и Рязанском округе введена система «чёт-нечёт». Теперь порядок заправки по последней цифре госномера, — говорится в сообщении. — Это временная мера. Режим будет оперативно отменён, как только ситуация с поставками топлива стабилизируется».

Материалы по теме: В Рязани изменили правила продажи бензина. Опубликовано официальное постановление о «чет-нечет»

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

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