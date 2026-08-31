Чиновники ответили, когда отменят «чёт-нечёт» на заправках в Рязани

Представители Минэкономразвития Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова прокомментировали систему отпуска бензина на заправках Рязани и Рязанского округа.
«На АЗС в Рязани и Рязанском округе введена система «чёт-нечёт». Теперь порядок заправки по последней цифре госномера, — говорится в сообщении. — Это временная мера. Режим будет оперативно отменён, как только ситуация с поставками топлива стабилизируется».
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С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»