В Рязани отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление администрация города приняла 7 сентября после прошедших дождей и снижения класса пожарной опасности.
Постановление администрации № 8932 от 28 августа признали утратившим силу.
В мэрии объяснили решение изменением погодных условий. Осадки снизили риск возникновения природных пожаров, поэтому необходимость в особом режиме отпала.
Документ подписал исполняющий обязанности главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин. Контролировать его исполнение поручено исполняющему обязанности заместителя главы администрации Павлу Морковину.