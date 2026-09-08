В трех селах Рязанской области откроют новые фельдшерские пункты

Жители сел Темгенево и Батьки Сасовского округа, а также Нестерово Пителинского округа скоро смогут получать медицинскую помощь в новых фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.

Модульные ФАП построили по поручению губернатора Павла Малкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Все основные работы уже завершены, здания подключили к необходимым коммуникациям.

В новые медпункты завезли мебель и оборудование. ФАП оснастят всем необходимым для оказания медицинской помощи жителям сел.

Сейчас специалисты оформляют заключительные документы, после чего медпункты смогут принять первых пациентов.

Новые ФАП рассчитаны более чем на 1800 жителей трех населенных пунктов. Для сельчан это означает, что за базовой медицинской помощью не придется каждый раз ехать в другой населенный пункт.