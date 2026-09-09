Фото: vk.ru/minzdravro
Медицина

В Касимовском и Клепиковском округах Рязанской области построили четыре новых ФАПа

Алексей Самохин
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В Касимовском и Клепиковском округах Рязанской области возвели четыре новых фельдшерско-акушерских пункта. Работы проводят по поручению губернатора Павла Малкова в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 

Новые ФАПы появились в поселке Крутоярский, деревне Алешино, селах Ибердус и Спирино. На всех четырех объектах завершили монтаж блочно-модульных конструкций.

Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, проводят необходимые коммуникации и устанавливают оборудование. Одновременно рабочие благоустраивают прилегающие территории.

Для запуска медицинских пунктов необходимо оформить разрешительные документы на осуществление медицинской деятельности. После завершения всех процедур ФАПы смогут принимать жителей.

Новые пункты позволят сделать первичную медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов Касимовского и Клепиковского округов.

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