Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

Придут со штыками: раскрыто, что ждет Зеленского после выборов

Анастасия Мериакри
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Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в комментарии для aif.ru объяснил, почему киевские власти продолжают удерживать военное положение в стране и отказываются от проведения выборов. По его мнению, главная причина — страх перед катастрофическими последствиями отмены военного режима.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал резкое 9-минутное видеообращение, которое мировые СМИ расценили как открытый политический вызов действующему президенту. Отставленный чиновник публично призвал провести выборы в стране.

В ответ на это заявление Владимир Олейник подробно разъяснил, почему Киев будет максимально затягивать этот процесс.

«Военное положение мешает проведению выборов. Чтобы организовать голосование, нужно отменить военное положение. Это откроет границы, и тут же миллионы людей покинут страну», — отметил Олейник.

По словам экс-депутата, это лишь начало цепной реакции. Гораздо более серьёзные последствия, по его прогнозу, последуют со стороны самих военнослужащих ВСУ.

«Как только военное положение будет снято, военные поймут, что это конец. „Штыки — в землю“, а вернее — „штыки вовнутрь“. Они сразу же вернутся и начнут разбираться с теми, кто был причастен к их проблемам. Не поздоровится всем ТЦК-шникам, а заодно властям и гражданским», — подчеркнул политик.

Особую опасность, по мнению Олейника, представляет сценарий вооружённой анархии на территории, где расположены четыре атомные электростанции.

«Начнётся такое, что Запад сам начнёт умолять Россию и Белоруссию ввести войска на территорию Украины. Там расположены четыре атомные станции, что крайне опасно в условиях анархии. Это один из сценариев развития ситуации», — сказал экс-депутат.

По его словам, именно страх перед подобным развитием событий удерживает киевские власти от снятия военного положения. Однако, как подчёркивает Олейник, вечно уклоняться от выборов не получится.

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