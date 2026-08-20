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Новости России

Жительница Суджанского района рассказала, как боевики ВСУ расстреляли своего сослуживца на ее глазах

Анастасия Мериакри
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Финский военный корреспондент Кости Хейсканен передал изданию aif.ru запись интервью с жительницей Суджанского района Курской области Светланой. Женщина стала свидетелем внесудебной расправы украинских военных над своим же сослуживцем.

По словам Светланы, инцидент произошёл в период присутствия подразделений ВСУ на территории Суджанского района. Женщина оказалась случайной свидетельницей жестокой сцены — украинские военные расстреляли своего бойца прямо на её глазах.

«На моих глазах украинские военные расстреляли своего бойца. Я очень испугалась, но они меня не тронули, сказали: «Вон, проходи отсюда быстрее, не останавливайся»», — рассказала Светлана в интервью.

Светлана также поделилась наблюдениями о составе украинских подразделений, которые находились на территории района. По её словам, она видела боевиков с западной Украины, чей говор заметно отличался от речи других украинских военных.

«Были и те, кто из боевиков ВСУ говорил на русском. Были наемники, но, слава богу, я лично с ними не столкнулась», — добавила женщина.

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