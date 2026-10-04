Доктор медицинских наук объяснил феномен успеха Анатолия Кашпировского

Почему миллионы зрителей безоговорочно верили телевизионным сеансам исцеления и действительно чувствовали улучшение самочувствия? Ответ на этот вопрос в беседе с корреспондентом 5-tv.ru дал профессор и доктор медицинских наук Сергей Бубновский, разобрав механизм действия знаменитого психотерапевта.

По словам эксперта, Анатолий Кашпировский был дипломированным врачом-психотерапевтом, который профессионально использовал метод суггестивной терапии, то есть внушения позитивных установок. Его массовые сеансы были мастерски организованы и напоминали концерты: сцена, фоновая музыка и прямое обращение к многомиллионной аудитории.

Однако ключевую роль сыграл исторический контекст. В начале 1990-х годов, после распада Советского Союза, система здравоохранения переживала глубочайший кризис, а доступ к привычным медикаментам был резко ограничен. В этих условиях люди отчаянно искали чудо. Бубновский напомнил, что в тот период руководство страны фактически дало врачам карт-бланш: «Лечитесь как хотите, если к вам идет народ, он на вас не жалуется, ради бога». Кашпировский идеально вписался в этот запрос, став тем самым «чудом» для истощенной системы и населения.

С характерной трагической интонацией Кашпировский обещал зрителям рассасывание келоидных рубцов, выход камней из почек и желчного пузыря, а также улучшение структуры внутренних органов. Как врач, он имел законное право применять психотерапевтическое внушение.

При этом Сергей Бубновский привел показательный факт: сам Кашпировский лежал в больнице с камнями в желчном пузыре и не применял свои методы к себе, объясняя это тем, что «моя энергия на это не распространяется».

Доктор медицинских наук подчеркнул, что внушение действительно способно влиять на восприятие собственного состояния и временно снимать симптомы, особенно если они носят психосоматический характер. Однако это не устраняет первопричину соматического заболевания. «Так вылечить нельзя. Есть только какой-то сверхвнушаемый человек, у которого нет никаких соматических заболеваний, только психосоматика», — констатировал Бубновский.

Специалист также обратил внимание на колоссальные риски групповой психотерапии с огромной аудиторией, где невозможно контролировать состояние каждого участника. Бубновский назвал Кашпировского смелым человеком, поскольку такая практика часто вызывала гнев пациентов, не получивших ожидаемого исцеления. Сам гипнотизер умело страховался, требуя от критиков предоставить неопровержимые доказательства вреда его действий.

Сам Сергей Бубновский признался, что однажды попробовал провести подобный сеанс, но категорически отказался от этого метода в дальнейшей практике. «Мне не понравился этот метод лечения, потому что лечить никого так нельзя, если только внушить. Но внушение быстро проходит», — отметил он.

В завершение беседы эксперт напомнил, что групповая психотерапия как медицинский инструмент продолжает применяться и сегодня, например, в работе с зависимостями. При этом он провел четкую границу: психотерапия является частью медицины и психиатрии, тогда как деятельность психолога медициной не является.