На Иркутском алюминиевом заводе ввели масочный режим из-за сообщений о чуме

Руководство Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ), расположенного в городе Шелехов, приняло решение ввести обязательный масочный режим для сотрудников предприятия. Эта мера носит профилактический характер и введена на фоне появившихся сообщений о возможном выявлении опасной инфекции в регионе.

Директор ИркАЗа Артем Фоминых прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, назвав новые правила необходимой мерой предосторожности. «Как профилактическую меру мы ввели масочный режим на заводе. Береженого Бог бережет — соблюдайте меры предосторожности», — написал руководитель.

Фоминых также призвал коллектив внимательно следить за своим самочувствием и при малейших симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Отдельно директор предприятия обратился к сотрудникам с просьбой не участвовать в распространении непроверенных слухов, отметив, что вокруг ситуации в Шелехове циркулирует много противоречивой информации.

По словам Артема Фоминых, Роспотребнадзор уже проводит все необходимые противоэпидемические мероприятия. Круг лиц, контактировавших с потенциально заболевшей, полностью установлен. Все они находятся под строгим медицинским наблюдением. На данный момент признаков заболевания у контактных лиц не выявлено, а результаты проведенных лабораторных анализов оказались отрицательными.

Важно отметить, что официального подтверждения факта выявления чумы на текущий момент нет.

Информация о возможной опасной инфекции в Шелеховской районной больнице появилась в открытых источниках 2 октября. Согласно данным региональных властей, пациенткой, которая впоследствии скончалась, оказалась жительница города Иркутска.

Сразу после этого в медицинском учреждении был введен строгий карантин. В регионе состоялось экстренное заседание оперативного штаба. К расследованию и локализации потенциальной угрозы подключились профильные эпидемиологи, включая специалистов, прибывших из Москвы. В настоящее время продолжаются все необходимые санитарно-карантинные мероприятия, а ситуация находится под полным контролем профильных служб.