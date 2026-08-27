Мощная солнечная вспышка спровоцирует серию магнитных бурь на Земле

Активный центр на Солнце, который ранее считался безопасным, внезапно проявил высокую активность. В результате серии взрывов в космос было выброшено массивное облако плазмы, которое сейчас пересекает межпланетное пространство и направляется к Земле. Хотя сама вспышка уже стихла, ее последствия только начинают достигать нашей планеты, что грозит геомагнитными возмущениями вплоть до конца недели.

Неожиданный рост активности зафиксирован в крупном активном центре № 4513, расположенном в середине видимого солнечного диска. Это положение особенно опасно для Земли, так как выбросам плазмы практически невозможно пройти мимо.

Пик активности пришелся на 25 августа: в 13:02 по московскому времени произошла мощная вспышка класса М7.0, которая и выбросила в космос заметное облако плазмы. После этого активность на звезде резко оборвалась, и к утру 27 августа Солнце ограничило себя лишь слабыми вспышками класса С. Однако главная опасность исходит не от текущих процессов на звезде, а от того заряда, который уже летит к нам.

Прогноз геомагнитной обстановки на 27–29 августа

Специалисты предупреждают, что первая атака плазменного облака может перерасти в затяжную геомагнитную встряску, особенно с учетом влияния корональной дыры, которая способна дополнительно «подпитать» солнечный ветер энергией.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

27 августа (четверг): Утром магнитосфера Земли спокойна (индекс Kp близок к нулю). Однако после полудня обстановка начнет меняться: к вечеру Kp вырастет до 3,7, а ближе к полуночи войдет в «желтую зону» (около 4,3). Формального порога бури (Kp 5) сегодня, вероятно, не будет, но вероятность возмущенной магнитосферы уже составляет 51%.

28 августа (пятница): Главный день удара. Плазменное облако встретится с Землей. Ожидается, что около 03:00 ночи индекс Kp достигнет 5,7 балла, что соответствует слабой или средней магнитной буре (уровни G1–G2). Вероятность бури в этот день оценивается в 75% (самый высокий показатель в трехдневном прогнозе). Возбужденное состояние магнитосферы сохранится почти весь день.

29 августа (суббота): Возможен повторный удар. Из-за продолжительности воздействия и влияния корональной дыры около 03:00 индекс Kp вновь может подняться до 5,7. К утру и дню активность начнет спадать, возвращаясь к спокойным значениям к вечеру. Вероятность бури в субботу остается высокой – 70%.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Окончательная сила геомагической бури определится только в момент встречи плазменного облака с магнитосферой Земли. Ключевую роль сыграют скорость фронта и направление его магнитного поля. В наиболее благоприятном сценарии буря ограничится уровнем G1 (слабая), однако при менее удачном стечении обстоятельств она может приблизиться к уровню G2 (умеренная) и растянуться почти на двое суток.

Метеозависимым людям и тем, кто работает на открытом воздухе или с точной электроникой, рекомендуется быть внимательнее к своему самочувствию в ночные и утренние часы пятницы и субботы.