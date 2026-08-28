Рязанский бизнес получил почти 95 млрд рублей кредитов за полгода

В первом полугодии 2026 года банки Рязанской области существенно увеличили объемы финансирования корпоративного сектора. По данным пресс-службы регионального отделения Банка России, за шесть месяцев компании получили кредитов на общую сумму 94,7 млрд рублей, что на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основной поток заемных средств направляется в реальный сектор экономики. Лидером по объему привлеченного финансирования стала обрабатывающая промышленность, получившая 24,8 млрд рублей. Фактически, каждый четвертый выданный в регионе кредитный рубль достался именно этому сектору.

Вместе с сельским хозяйством, оптовой и розничной торговлей, а также строительными компаниями, обрабатывающие производства аккумулировали почти 83% от общего объема выданных за полгода средств.

Значительная поддержка была оказана и малому и среднему предпринимательству: представители этого сегмента экономики получили 46 млрд рублей, что составляет почти половину всех выданных корпоративных кредитов.

В целом за год корпоративный кредитный портфель банков региона продемонстрировал устойчивый рост на 3,3%, достигнув отметки в 309,1 млрд рублей. Примечательно, что на долю предприятий обрабатывающей промышленности приходится 47% от общей суммы портфеля, что подчеркивает стратегическую важность данного сектора для экономики области.