Фото: 7info
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на 1 сентября

Анастасия Мериакри
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Первый день осени и День знаний порадует жителей Рязанской области комфортной погодой. По данным синоптиков регионального ЦГМС, 1 сентября в регионе ожидается переменная облачность, при этом существенных осадков не прогнозируется, что создаст отличные условия для проведения школьных линеек на открытом воздухе.

Ночью температура воздуха опустится до +9…+14°С. Днем поднимется до комфортных +22…+27°С.

Ветер будет дуть юго-западный, умеренный, со скоростью 2–7 м/с.

Ночью и в утренние часы местами по области ожидается туман. Это может привести к снижению видимости на дорогах. В связи с этим водителям, особенно родителям, везущим детей в школу, рекомендуется быть предельно внимательными.

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