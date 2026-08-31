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Общество

Рязанская область получит почти 500 млн рублей на закупку жизненно важных препаратов

Олеся Чугунова
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Рязанской области выделят порядка 498 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан с тяжелыми диагнозами. О данном решении проинформировал Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Как уточнил Андрей Макаров, соответствующее предложение одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Дотация поступит в регион в 2026 году. Финансирование предназначено для пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми, орфанными и аутоиммунными заболеваниями, а также сахарным диабетом. Всего необходимые фармпрепараты получат более 7 тысяч жителей Рязанской области.

«Закон, согласно которому регионам РФ предоставляются средства для обеспечения тяжелобольных необходимыми лекарствами, принят по инициативе нашего Президента В.В. Путина. В соответствии с поручением главы государства на лечение высокозатратных заболеваний средства выделяются из федерального бюджета. Трансферты в регионы последовательно увеличиваются, расширяется список заболеваний, по которым предоставляется поддержка. Усилили контроль за качеством производства лекарств, в середине августа Госдумой РФ принят соответствующий закон. Новый механизм дополнительно защитит здоровье граждан. Позволит своевременно реагировать на нарушения и повысит ответственность производителей, тем самым решая задачу по улучшению качества отечественной лекарственной продукции», – подчеркнул Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что помощь людям с тяжелыми заболеваниями находится на постоянном контроле. «Препараты для таких пациентов стоят дорого, поэтому так важна системная поддержка федерального центра. Благодаря дополнительному финансированию рязанцы с тяжелыми заболеваниями гарантированно получат жизненно необходимые лекарства», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

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