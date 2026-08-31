Дроны атаковали Свердловскую область, обломки БПЛА попали в дома

Уральский регион сегодня, 31 августа, подвергся воздушной атаке: средства ПВО и мобильные группы отражают налет дронов. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, зафиксированы попадания беспилотников и их обломков в жилые дома и логистический центр, на местах происшествий вспыхнули пожары. Экстренные службы проводят эвакуацию жителей, информация о пострадавших уточняется.

По словам главы региона, силы Министерства обороны РФ, авиация и расчеты противовоздушной обороны ведут активную работу в небе над регионом. Несмотря на задействованные силы, избежать точечных попаданий не удалось.

Удары пришлись по жилым домам и крупному логистическому центру. В результате падения аппаратов и их фрагментов начались возгорания. На данный момент экстренные службы переведены в режим повышенной готовности: пожарные расчеты ликвидируют очаги огня, спасатели проводят срочную эвакуацию людей из опасной зоны. Жертв нет, точные данные о пострадавших уточняются профильными ведомствами.

Власти региона подчеркивают, что угроза новых налетов сохраняется. Жителей просят сохранять бдительность, не покидать укрытия до официальной отмены тревоги и неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности.

Специалисты напоминают жизненно важное правило: при обнаружении в воздухе беспилотного летательного аппарата или его обломков на земле ни в коем случае нельзя подходить к ним или пытаться самостоятельно изучить находку. Обязательно следует незамедлительно передать информацию экстренным службам по короткому номеру «112».

Руководство области обратилось к гражданам с убедительной просьбой отказаться от съемок и распространения в сети любых фото- и видеоматериалов, фиксирующих последствия атак. Публикация подобных кадров играет на руку противнику, раскрывая координаты объектов и результаты работы оборонительных систем.