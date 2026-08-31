Жених девушки, погибшей от лап медведя на Алтае, не пришел на поминки

Молодой человек 29-летней Снежаны, которую медведь вытащил из палатки и растерзал на Алтае, не пришел на поминки невесты, рассказал «КП» отец погибшей.

Перед роковой поездкой парень сделал ей предложение. Пара поселилась в палатке у реки Бия.

«Последний раз мы видели его на похоронах: он не поговорил с нами, не попросил прощения. После похорон он ни разу с нами на связь не выходил. Для нас его больше не существует», — отметил собеседник издания.

По его словам, после нападения жених в панике сбежал, не пытаясь помочь невесте. Сам он остался цел и невредим. Отец девушки также отметил, что предлагал паре арендовать домик, но парень настоял на палатках, желая сэкономить.

Трагедия произошла ночью 19 августа. Тогда на девушку напал медведь: зверь растерзал ее на глазах у жениха.

Снежану похоронили 22 августа в Новосибирске, откуда она родом. Проститься с ней пришли родные, друзья и коллеги из МЧС , где девушка работала инспектором пожарного надзора.