Дочь Горбачева не приехала на Новодевичье кладбище на годовщину смерти отца

Единственная дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Вирганская не приехала на Новодевичье кладбище на годовщину смерти отца, пишет «МК».
В воскресенье исполнилось четыре года со дня смерти политика. На кладбище собрались близкие и родственники бывшего генсека, чтобы почтить его память. Однако очевидцы не заметили среди пришедших дочери Горбачева.
«Дочка Михаила Сергеевича не смогла приехать по серьезной причине: логистика теперь сложная. Как ситуация станет попроще, приедет», — рассказали в Горбачев-Фонде.
Вирганская давно проживает в Германии вместе с семьей.
В публикации также говорится, что через несколько часов, когда все разъехались, у могилы осталась одна женщина. Она долго находилась у надгробья, аккуратно приводя в порядок уже тщательно уложенные цветы.
Эта женщина подтвердила, что была лично знакома с покойным политиком, и добавила: «Это личное».