На месте поиска Усольцевых при странных обстоятельствах пропал человек

В Красноярском крае в районе «петли смерти», где уже почти год ищут семью Усольцевых, пропал еще один человек, сообщила «АиФ» глава отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.

Выяснилось, что речь идет о мужчине, которого ищут уже пятые сутки, но пока безуспешно.

«По информации с ориентировки, 65-летний Александр пропал 25 августа между 14 и 17 часами по местному времени», — говорится в публикации.

Собеседница издания пояснила, что он пропал при сплаве по реке Мана между деревнями Кожелак и Нарва. Этот участок местные жители прозвали «петлей смерти». В поисках принимают участие спасатели и сотрудники местного МВД. Операцию проводят вниз по течению от места пропажи.

Торгашина уточнила, что пока волонтеров привлекли только для информационной поддержки. Она призвала местных жителей и рыболовов быть внимательными.

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Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.