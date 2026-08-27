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Новости России

В Белгородской области братья приехали на похороны матери и погибли от удара ВСУ

Никита Рязанцев
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В Белгородской области двое братьев погибли при ракетном ударе со стороны ВСУ, трагедия произошла во время подготовки к похоронам матери, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на их дядю.

Младшему из них было 20 лет, а старшему — 32. Они приехали в село Казачья Лисица, чтобы проститься с 53-летней мамой. Она ушла из жизни из-за проблем со здоровьем. 24 июля населенный пункт был атакован.

«Во двор семейного дома ударила ракета — там находились братья и их бабушка. Оба парня погибли, бабушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Брат женщины в этот момент находился в доме, поэтому не пострадал.

Один из погибших работал администратором в пункте выдачи заказов и перепродавал одежду. Второй проживал в Раменском и был занят в сфере грузоперевозок. Родственники организовали похороны братьев — финансово им помогли местные жители.

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