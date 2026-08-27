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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

У погибшего в Петербурге военного осталась дочь

Никита Рязанцев
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У военного, погибшего при взрыве в автомобиле в Санкт-Петербурге, осталась дочь, сейчас она находится в детском лагере, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как рассказала знакомая семьи, трагедия произошла рядом с пунктом выдачи заказов, где работает жена военнослужащего.

«Супруга мужчины была в отпуске и должна была выйти на работу только в конце августа», — говорится в публикации.

Собеседница телеканала добавила, что в семейной паре были теплые отношения, а погибший днем вернулся из отпуска.

Утром 27 августа в Пушкинском районе загорелся автомобиль, в результате погиб военный. Его супруга, находившаяся в салоне, была госпитализирована.

По предварительной версии, взрыв прогремел сразу после того, как водитель запустил двигатель. Ударной волной у машины выбило заднее стекло, оторвало капот и задний бампер, а кузов получил серьезные повреждения.

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