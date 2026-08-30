Рязанский хоккейный клуб уступил гостям из Воскресенска

За несколько дней до начала чемпионата (3 сентября) хоккеисты «Рязани» провели заключительный товарищеский матч на домашней арене. Соперником выступил воскресенский «Химик», который оказался сильнее — гостевая команда одержала победу со счетом 5:3.

У рязанцев шайбы забросили: Даниэл Поярков, Кирилл Кошурников и Даниил Балдаев. В составе «Химика» отличились Степан Звягин, Станислав Яровой (оформил дубль), Данила Сысоев и Федор Аврамов.

Первый официальный матч в чемпионате хоккеисты «Рязани» проведут уже 4 сентября на выезде — в Ханты-Мансийске против действующего победителя ВХЛ, клуба «Югра».