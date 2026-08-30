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Спорт

Рязанский хоккейный клуб уступил гостям из Воскресенска

Олеся Чугунова
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За несколько дней до начала чемпионата (3 сентября) хоккеисты «Рязани» провели заключительный товарищеский матч на домашней арене. Соперником выступил воскресенский «Химик», который оказался сильнее — гостевая команда одержала победу со счетом 5:3.

У рязанцев шайбы забросили: Даниэл Поярков, Кирилл Кошурников и Даниил Балдаев. В составе «Химика» отличились Степан Звягин, Станислав Яровой (оформил дубль), Данила Сысоев и Федор Аврамов.

Первый официальный матч в чемпионате хоккеисты «Рязани» проведут уже 4 сентября на выезде — в Ханты-Мансийске против действующего победителя ВХЛ, клуба «Югра».

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