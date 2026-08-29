Футбольный матч правительства и администрации Рязани завершился победой областной команды

Футбольное дерби между чиновниками двух уровней прошло 28 августа на стадионе «ЦСК». Сборная правительства Рязанской области и команда администрации города сошлись в товарищеском матче — игра получилась напряжённой и зрелищной.

Глава администрации Борис Ясинский не только поприветствовал участников, но и сам полностью погрузился в атмосферу спортивного праздника. Основное время завершилось ничьей, а победителя определила серия пенальти. Здесь сильнее оказались представители областного правительства со счетом 4:3. Ясинский поздравил коллег с успехом, а свою команду отметил за характер и самоотдачу.

Но главным событием вечера стала неожиданная встреча. На матч пришёл Александр Иванович Грачёв — легенда рязанского футбола, который почти 40 лет тренирует детей в СШОР ЦСК.