Павел Малков поздравил курсантов РВВДКУ с началом нового учебного года

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на торжественном собрании, приуроченном к старту нового учебного года. Мероприятие прошло в стенах Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Вместе с главой региона первокурсников и профессорско-преподавательский состав вуза приветствовали врио командующего ВДВ Сергей Чубарыкин и начальник училища Олег Пономарев. На церемонии также присутствовали депутаты Рязанской областной Думы, представители администрации города, духовенства, ветераны боевых действий и участники СВО, а также бывшие военнослужащие ВДВ.

В ходе собрания зачитали поздравительный адрес от Министра обороны России Андрея Белоусова. В нем, в частности, говорится: «Сегодня система военного образования выходит на качественно новый уровень. Продолжается ее динамичное развитие, ведется масштабная модернизация в рамках приоритетного проекта «Военное образование – на службе Отечеству». В программы обучения включается применение новейших тренажерных комплексов, робототехнических, беспилотных и автономных систем, внедряются наработки специальной военной операции. Таким образом, формируется уникальная образовательная среда, объединяющая передовые технологии, боевой опыт и фундаментальную науку».

Свое поздравление преподавателям, командирам и курсантам направил и Командующий ВДВ, Герой Российской Федерации Михаил Теплинский, который отметил: «Рязанское училище ВДВ – это не просто военный вуз, основанный в 1918 году, это святыня для каждого десантника, где выковывается несгибаемый характер, воспитывается высочайший профессионализм и рождается то самое боевое братство».

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что глубокое уважение вызывает каждый, кто выбрал делом жизни обеспечение безопасности России и ее жителей.

«Вы приняли решение сделать своей профессией защиту нашей Родины, решили стать офицерами в одном из лучших вузов России, стать частью легендарного десантного братства. В нашей стране абсолютно все знают наше училище, знают, что учиться здесь – это большая честь. Его окончили многие выдающиеся военачальники, Герои Советского Союза и России. Вам есть на кого равняться, – подчеркнул Павел Малков. – Учеба в училище ВДВ – это очень непростая задача, но вы с ней точно справитесь и получите здесь подготовку самого высокого уровня».

В текущем году за парты РВВДКУ сядут более 900 первокурсников. Среди новобранцев — участники специальной военной операции, имеющие высокие государственные награды и ведомственные знаки отличия. С учетом реалий СВО в учебные планы училища включены занятия, базирующиеся на изучении практического боевого опыта, современных тактических приемов ведения боя, а также применения новейших образцов вооружения и специальной техники.