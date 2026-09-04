Новый светофор заработал на пересечении 7-го Мервинского проезда, Мервинской улицы и Паркового проспекта в Рязани. Объект уже приняли специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта городской администрации вместе с подрядчиком.

Работы на участке завершили раньше установленного срока. Здесь оборудовали новые пешеходные переходы и подходы к ним, установили обзорные камеры и детекторы транспорта.

Светофор подключили к автоматизированной системе управления дорожным движением. Это позволит регулировать потоки машин и контролировать ситуацию на перекрестке.

Необходимость в новом объекте связана с активной застройкой района и большим количеством социальных объектов. Рядом находятся Академия единоборств и футбольный манеж, ведется строительство школы «Лидер» и детского сада.

Кроме того, поблизости расположен крупный жилой комплекс. После завершения строительства объектов число пешеходов и автомобилей на этом участке, как ожидается, увеличится.