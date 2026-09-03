Поздно вечером в четверг, 3 сентября, в Рязани загорелось здание бывшего военного училища связи на улице Каширина. Об этом «7 инфо» сообщили очевидцы.

Судя по снимкам, горит старое здание, которое стоит без дела уже несколько лет. На месте находятся пожарные, сотрудники полиции.

Первый пожар в этом строении случился 1 апреля 2022 года. Остальные здания училища отремонтированы и используются, это стоит закрытым.

Официальная информация уточняется.

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