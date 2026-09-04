Молодожены из Рязани сыграли свадьбу после четырех лет совместных путешествий по России

Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась с горожанами трогательной и вдохновляющей историей знакомства одной из недавно поженившихся пар. Романтическое начало отношений Игоря и Анны, зародившееся на шумном танцполе и продолжившееся ночной прогулкой по историческому центру, стало отличным примером того, как рождаются крепкие семьи.

Инициатором знакомства выступил Игорь. Заметив Анну, он предложил ей покинуть шумное помещение дискотеки и выйти на свежий воздух. Девушка согласилась, и эта спонтанная идея превратилась в незабываемое первое свидание. Влюбленные бродили по тихим окрестностям Рязанского Кремля.

«Встречали рассвет, было очень романтично», – с теплотой вспоминает тот вечер новоиспеченный муж.

С того дня прошло уже более четырех лет. За это время молодые люди не только укрепили свои чувства, но и обзавелись общим увлечением – они любят путешествовать по России. В их копилке впечатлений уже есть поездки в Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Сочи и Тулу. А следующим пунктом в их туристическом маршруте молодожены выбрали живописный горный курорт Архыз.

Теперь, скрепив свои узы официальным браком, Игорь настроен решительно и оптимистично: «Наш брак будет на всю жизнь», – уверенно заявляет он.