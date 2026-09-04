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Власть и политика

Борис Ясинский обсудил на личном приеме вопросы ЖКХ и благоустройства

Анастасия Мериакри
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Глава администрации города Рязани Борис Ясинский провел очередной личный прием граждан. Основной темой встречи стали насущные проблемы горожан, среди которых лидировали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и комплексного благоустройства городских территорий.

Одно из обращений касалось систематического затопления подвального помещения в одном из многоквартирных домов. Глава администрации оперативно отреагировал на жалобу, дав прямое поручение МБУ «Аварийно-ремонтная служба» незамедлительно выехать на место для оценки ситуации и принятия необходимых мер по устранению проблемы.

Кроме того, Борис Ясинский рекомендует жильцам рассмотреть возможность замены управляющей компании, если она не выполняет свои обязанности и не обеспечивает должное содержание дома в соответствии с законодательством.

На прием также пришли представители рязанского музея сказок «Забава». Руководство организации обратилось к главе города с просьбой помочь в предоставлении помещения для полноценного ведения деятельности и проведения занятий с детьми. Борис Ясинский заверил, что администрация проработает все возможные варианты размещения музея.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реконструкции Мемориального парка героев 1812 года. Жители выразили благодарность городской власти за внимание к этому знаковому общественному пространству. В ходе диалога горожане внесли ряд конкретных предложений по дальнейшему благоустройству парка. Глава администрации заверил, что все инициативы будут рассмотрены.

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