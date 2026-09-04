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Спорт

«Гермес» и «Витязь» сразятся за Кубок Рязанской области по футболу 6 сентября

Анастасия Мериакри
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Сезон областного футбола в Рязанской области выходит на финишную прямую. Уже в предстоящие выходные болельщики узнают имя нового обладателя Кубка региона. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 6 сентября, на стадионе «Рязань-Арена». Начало встречи запланировано на 16:00.

Для футбольного клуба «Гермес» этот финал станет возможностью взять реванш за прошлые неудачи. В предыдущем турнире команда в невероятной драме уступила шацкой «Оке-Молоко». В этом сезоне рязанский коллектив подошел к решающему матчу с максимальной уверенностью. На пути к финалу «Гермес» продемонстрировал блестящую игру, выбив из турнира в том числе и действующего лидера областного чемпионата – «Касимов». Теперь команда нацелена на завоевание очередного трофея.

Их соперником станет «Витязь», представляющий Рязанский округ, который по праву считается одной из главных сил в региональном футболе. Команда уверенно лидирует в Золотой лиге и претендует как на чемпионский титул, так и на медали по итогам сезона.

Стоит отметить, что этот коллектив уже имеет победный опыт в нынешнем году: ранее под названием «Атом» они уже завоевали Кубок города Рязани. Теперь «витязи» намерены забрать в этом сезоне максимум возможных наград и подтвердить свой высокий статус.

Кто в итоге поднимет Кубок Рязанской области над головой? Сможет ли «Гермес» вернуть себе статус сильнейшей кубковой команды региона, или «Витязь» оформит впечатляющий дубль? Ответы на эти вопросы мы получим в ближайшее воскресенье, 6 сентября, в 16:00 на стадионе «Рязань-Арена».

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