В Рязани оказались обесточены 20 улиц, названы сроки восстановления электроэнергии

В Рязани утром 21 августа оказались обесточены 20 улиц. Причина – технологическое нарушение, сообщают в РГРЭС.
Электричества нет на следующих улицах в центре города и в Горроще: Братиславская, Пушкина, Татарская, 1 Линия, 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, Гагарина, Высоковольтная, Мопровский 2-й пер., Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Стройкова, Дзержинского, Типанова, Троллейбусный пер., Шевченко, Весенняя, Мопровский 3-й пер.
Бригада уже выехала на место аварии. Осуществляется локализация повреждённого участка.
Электричество обещают восстановить в течение 2 часов.
— Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение. По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12, — отметили в организации.