Известный парашютист-рекордсмен погиб при прыжке в Рязанской области

В Рязанской области во время тренировочного прыжка с высоты 6000 метров насмерть разбился 57-летний мастер парашютного спорта Сергей Сергиенко. Предварительной причиной инцидента называют отказ парашютной системы.

По данным канала SHOT, трагический инцидент произошел на аэродроме «Крутицы». Спортсмен выполнял сложный элемент в составе большой формации, для чего использовались два самолета. Очевидцы произошедшего рассказали, что у Сергея возникли критические проблемы с основным парашютом. Купол вел себя нестабильно, а на высоте примерно шести метров от земли резко клюнул носом вниз.

Спортсмен получил тяжелейшие травмы при приземлении. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи попыталась оказать ему помощь, но спасти жизнь мужчины не удалось.

Сергей Сергиенко посвятил парашютному спорту большую часть своей жизни, совершив за годы практики несколько тысяч прыжков. Он был настоящей легендой в профессиональных кругах. В его активе участие в установлении рекорда России по ночным прыжкам и вхождение в состав команды, покорившей мировой рекорд. Также спортсмен был постоянным участником формации «Серёжи», в которую принимали исключительно парашютистов с этим именем.