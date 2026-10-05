Рязанцев приглашают на бесплатный гала-концерт фестиваля «Россия-Транзит» со звёздами эстрады и лучшими артистами региона

В Рязани пройдёт отборочный тур и гала-концерт всероссийского фестиваля профессионального эстрадного искусства «Россия-Транзит». В интервью корреспонденту 7инфо режиссёр и ведущий фестиваля, актёр легендарной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Максим Аксёнов и исполнительный директор фестиваля, генеральный директор НКО «Фонд «ЭРА» Александра Гуливицкая рассказали, почему для осеннего этапа выбрали именно Рязань, как попасть в число участников и что увидят зрители в конкурсные дни.

«А почему бы не Рязань?»

Выбор города организаторы объясняют просто: в Рязанской области много талантливых артистов, а сама площадка логично вписывается в географию фестиваля. Весной проект традиционно уезжает в дальние регионы — за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. А ближе к финалу, который пройдёт в ноябре в Москве, организаторы выбирают регион, откуда участникам проще добраться до столицы.

— Мы подумали: а почему бы и не Рязань? Тем более у нас здесь есть друзья и коллеги. Мы в своё время плотно общались с командой КВН «Чернокнижник», ребята организовывали наши выступления, «Дети лейтенанта Шмидта» дали здесь пять концертов. Изумительный зритель — это всегда остаётся в памяти, — рассказывает Максим Аксёнов.

По его словам, регион запоминается по залам и зрителям. Поэтому, когда встал вопрос о площадке, сомнений не было. Министерство культуры Рязанской области, по словам организаторов, отнеслось к предложению с большим интересом.

— Рязань приняла нас очень тепло. Мы благодарны лично министру культуры Екатерине Шурановой и её команде за возможность провести этап «Россия-Транзит» именно в вашем регионе, — отмечает Александра Гуливицкая.

Бесплатно для участников и зрителей

Фестиваль «Россия-Транзит» проводится при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» и лично Михаила Гуцериева. Это позволяет сделать конкурс полностью бесплатным: участники не платят членские взносы, а зрители могут попасть на гала-концерт по пригласительным билетам.

— Мы можем бесплатно пригласить и участников, и зрителей на очень хорошее шоу. Мы хотим увидеть лучших из лучших в Рязани и пригласить их в Москву, чтобы они показали во всей красе ваш замечательный регион, — подчеркнул Аксёнов.

Гала-концерт пройдёт 11 октября в Рязанской областной филармонии. Билеты можно получить бесплатно в кассе. Начнётся шоу в 14:00.

Жанры, жюри и обратная связь

Конкурс принимает артистов разных жанров: хореография, вокал, разговорный жанр, оригинальный и цирковой номера, музыка. Внутри каждого направления — фольклор, современная эстрада, классика. По словам организаторов, уже подано около 70 заявок.

— Мы можем собрать на одной сцене большой спектр талантов и подарить рязанскому зрителю разноплановый гала-концерт, — рассказывает Александра Гуливицкая.

В жюри — звёзды российской сцены. В Рязань приедут:

Симон Осиашвили — заслуженный артист России, председатель жюри, автор песен «Мамины глаза» и «Дорогие мои старики»;

Олег Иванов — народный артист России, почётный член жюри, автор песен «Товарищ» и «Олеся»;

Михаил Вашуков — корифей разговорного жанра;

Степан Мезенцев — скрипач-виртуоз, лауреат прошлого конкурса, победитель международного конкурса скрипачей в Лас-Вегасе.

Во второй части гала-концерта члены жюри сами выйдут на сцену.

— У Симона Осиашвили 19 золотых граммофонов. У Стинга, на всякий случай, ни одного, — пошутил Максим Аксёнов.

Отдельная часть фестиваля — обратная связь для конкурсантов. Участники могут пообщаться с членами жюри и понять, почему получили ту или иную оценку.

— Артисты получат профессиональное мнение от мэтров сцены. Для них это очень важно, — добавила Гуливицкая.

Двойной отбор и путёвка в Москву

Схема фестиваля — двойной отбор. 10 октября пройдёт отборочный тур, по итогам которого лучшие номера (около 21) попадут в первое отделение гала-концерта. Жюри будет смотреть их вместе со зрителями.

— Зрителя не обманешь: ему либо нравится, либо не нравится. Иногда зал своими аплодисментами подсказывает жюри, и мы задумываемся: может, мы что-то недосмотрели?

После гала-концерта определят победителей, которые получат приглашение в Москву. Лучший номер по решению оргкомитета — оплату поездки в столицу.

— Бывали случаи, когда мы брали двух участников: в Барнауле весной жюри спорило до посинения. Я как председатель оргкомитета принял соломоново решение: берём двоих, — вспоминает Максим Аксёнов

«Мы на территории творчества»

Организаторы подчёркивают: фестиваль продолжает традиции советской и российской эстрады, но открыт для новых стилей.

— Мы приветствуем новые веяния, у нас прекрасно уживаются новые стили. Молодёжь может выйти и показать что-то своё, мы никого не ругаем, потому что мы на территории творчества. Оно непредсказуемо, и иногда рэп звучит лучше, чем академический вокал, — говорит Максим Николаевич.

Главное требование к номеру — чтобы он был именно номером, а не просто исполнением.

— Артиста запоминают по ролям, эстрадного артиста — по номерам. Я всё время спрашиваю: почему я, зритель, должен слушать именно тебя? Почему не включить запись того, кто исполнил эту песню? Ты должен зацепить, рассказать историю, — пояснил он.

Как принять участие

Заявки ещё принимаются на сайте фестиваля «Россия-Транзит». Организаторы приглашают артистов, у которых есть готовые номера. Участие в фестивале – это шанс выйти на федеральную орбиту.

— Наша задача — помочь вам, — заключил Максим Аксёнов.

Чтобы получить пригласительные на фестиваль, рязанцев просят обращаться в кассу филармонии. Возрастное ограничение мероприятия 6+.