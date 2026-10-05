Культура и события

Рязанцев приглашают на бесплатный гала-концерт фестиваля «Россия-Транзит» со звёздами эстрады и лучшими артистами региона

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани пройдёт отборочный тур и гала-концерт всероссийского фестиваля профессионального эстрадного искусства «Россия-Транзит». В интервью корреспонденту 7инфо режиссёр и ведущий фестиваля, актёр легендарной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Максим Аксёнов и исполнительный директор фестиваля, генеральный директор НКО «Фонд «ЭРА» Александра Гуливицкая рассказали, почему для осеннего этапа выбрали именно Рязань, как попасть в число участников и что увидят зрители в конкурсные дни.

«А почему бы не Рязань?»

Выбор города организаторы объясняют просто: в Рязанской области много талантливых артистов, а сама площадка логично вписывается в географию фестиваля. Весной проект традиционно уезжает в дальние регионы — за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. А ближе к финалу, который пройдёт в ноябре в Москве, организаторы выбирают регион, откуда участникам проще добраться до столицы.

— Мы подумали: а почему бы и не Рязань? Тем более у нас здесь есть друзья и коллеги. Мы в своё время плотно общались с командой КВН «Чернокнижник», ребята организовывали наши выступления, «Дети лейтенанта Шмидта» дали здесь пять концертов. Изумительный зритель — это всегда остаётся в памяти, — рассказывает Максим Аксёнов.

По его словам, регион запоминается по залам и зрителям. Поэтому, когда встал вопрос о площадке, сомнений не было. Министерство культуры Рязанской области, по словам организаторов, отнеслось к предложению с большим интересом.

— Рязань приняла нас очень тепло. Мы благодарны лично министру культуры Екатерине Шурановой и её команде за возможность провести этап «Россия-Транзит» именно в вашем регионе, — отмечает Александра Гуливицкая.

Бесплатно для участников и зрителей

Фестиваль «Россия-Транзит» проводится при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» и лично Михаила Гуцериева. Это позволяет сделать конкурс полностью бесплатным: участники не платят членские взносы, а зрители могут попасть на гала-концерт по пригласительным билетам.

— Мы можем бесплатно пригласить и участников, и зрителей на очень хорошее шоу. Мы хотим увидеть лучших из лучших в Рязани и пригласить их в Москву, чтобы они показали во всей красе ваш замечательный регион, — подчеркнул Аксёнов.

Гала-концерт пройдёт 11 октября в Рязанской областной филармонии. Билеты можно получить бесплатно в кассе. Начнётся шоу в 14:00.

Жанры, жюри и обратная связь

Конкурс принимает артистов разных жанров: хореография, вокал, разговорный жанр, оригинальный и цирковой номера, музыка. Внутри каждого направления — фольклор, современная эстрада, классика. По словам организаторов, уже подано около 70 заявок.

— Мы можем собрать на одной сцене большой спектр талантов и подарить рязанскому зрителю разноплановый гала-концерт, — рассказывает Александра Гуливицкая.

В жюри — звёзды российской сцены. В Рязань приедут:

  • Симон Осиашвили — заслуженный артист России, председатель жюри, автор песен «Мамины глаза» и «Дорогие мои старики»;
  • Олег Иванов — народный артист России, почётный член жюри, автор песен «Товарищ» и «Олеся»;
  • Михаил Вашуков — корифей разговорного жанра;
  • Степан Мезенцев — скрипач-виртуоз, лауреат прошлого конкурса, победитель международного конкурса скрипачей в Лас-Вегасе.

Во второй части гала-концерта члены жюри сами выйдут на сцену.

— У Симона Осиашвили 19 золотых граммофонов. У Стинга, на всякий случай, ни одного, — пошутил Максим Аксёнов.

Отдельная часть фестиваля — обратная связь для конкурсантов. Участники могут пообщаться с членами жюри и понять, почему получили ту или иную оценку.

— Артисты получат профессиональное мнение от мэтров сцены. Для них это очень важно, — добавила Гуливицкая.

Двойной отбор и путёвка в Москву

Схема фестиваля — двойной отбор. 10 октября пройдёт отборочный тур, по итогам которого лучшие номера (около 21) попадут в первое отделение гала-концерта. Жюри будет смотреть их вместе со зрителями.

— Зрителя не обманешь: ему либо нравится, либо не нравится. Иногда зал своими аплодисментами подсказывает жюри, и мы задумываемся: может, мы что-то недосмотрели?

После гала-концерта определят победителей, которые получат приглашение в Москву. Лучший номер по решению оргкомитета — оплату поездки в столицу.

— Бывали случаи, когда мы брали двух участников: в Барнауле весной жюри спорило до посинения. Я как председатель оргкомитета принял соломоново решение: берём двоих, — вспоминает Максим Аксёнов

«Мы на территории творчества»

Организаторы подчёркивают: фестиваль продолжает традиции советской и российской эстрады, но открыт для новых стилей.

— Мы приветствуем новые веяния, у нас прекрасно уживаются новые стили. Молодёжь может выйти и показать что-то своё, мы никого не ругаем, потому что мы на территории творчества. Оно непредсказуемо, и иногда рэп звучит лучше, чем академический вокал, — говорит Максим Николаевич.

Главное требование к номеру — чтобы он был именно номером, а не просто исполнением.

— Артиста запоминают по ролям, эстрадного артиста — по номерам. Я всё время спрашиваю: почему я, зритель, должен слушать именно тебя? Почему не включить запись того, кто исполнил эту песню? Ты должен зацепить, рассказать историю, — пояснил он.

Как принять участие

Заявки ещё принимаются на сайте фестиваля «Россия-Транзит». Организаторы приглашают артистов, у которых есть готовые номера. Участие в фестивале – это шанс выйти на федеральную орбиту.

— Наша задача — помочь вам, — заключил Максим Аксёнов.

Чтобы получить пригласительные на фестиваль, рязанцев просят обращаться в кассу филармонии. Возрастное ограничение мероприятия 6+.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Зрители спасли группу «Рок-острова» во втором выпуске шоу «ВИА Суперстар!»
Следующая статья
Минобороны РФ заявило об усилении ударов после слов Зеленского

Популярные материалы

Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.
Новости России

Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких.
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Политика

Киев ночью атаковали «Герани», очевидцы сообщили о более чем 30 взрывах

Более 30 взрывов прозвучало в Киеве ночью 4 октября. SHOT сообщил об атаке дронов «Герань» и пожаре в Деснянском районе.
Темы
Новости кино и ТВ

Канал 2х2 представил афишу шоу, документалок и кино на октябрь и ноябрь

Популярный развлекательный канал 2х2 представил осеннюю афишу.
Происшествия

После смертельного ДТП въезд и выезд из Рязани парализовали пробки

Даже через 7 часов после трагедии движение на участке затруднено.
Новости России

Виктор Беззубов описал последние минуты рядом с умирающим Сергеем Соседовым

Он нёс Соседова в карету скорой помощи, держал за руку и просил выжить.
Новости России

Ортопед объяснил, могла ли убить Соседова старая травма

Соседов ломал ногу за год до смерти. Ортопед рассказал о последствиях травмы и о том, могла ли она стать фактором трагедии в Нерюнгри.
Интересное

Статья австрийского физика указала на дату конца света в ноябре 2026-го

Учёный назвал дату демографической катастрофы. Фон Фёрстер предупредил о коллапсе в ноябре 2026-го. Подробности громкого прогноза.
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Новости кино и ТВ

Сергей Соседов описывал свою «идеальную смерть»

«Лучшая смерть — смерть во сне»: Соседов описал свой идеальный уход. Но, увы, погиб трагически и нелепо.
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Прощание с музыкальным критиком и погребение его тела пройдут в разных местах.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье