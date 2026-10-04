Режим беспилотной опасности длился более двух часов в Рязанской области утром 4 октября

Режим беспилотной опасности, введенный на территории Рязанской области ранним утром 4 октября, завершен. Экстренные службы подтвердили отсутствие каких-либо происшествий в регионе за этот период.

Сигнал тревоги прозвучал в 05:00. В это время жителям региона рекомендовали соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения на открытых участках местности, не подходить к окнам и при необходимости обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

В 07:29 был объявлен отбой беспилотной опасности. Согласно утренней сводке Министерства обороны Российской Федерации, средства противовоздушной обороны не зафиксировали фактов перехвата или уничтожения вражеских дронов над территорией Рязанской области.

Несмотря на спокойную обстановку в нашем регионе, ночь выдалась напряженной для системы ПВО страны в целом. По данным военного ведомства, в период с 20:00 3 октября до 08:00 4 октября дежурные расчеты успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 559 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Основной удар пришелся на территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей, а также на Московский регион, Республику Адыгея, Республику Крым и Краснодарский край. Кроме того, средства ПВО вели работу над акваториями Азовского и Черного морей.