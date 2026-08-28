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Экономика и бизнес

«Газпромнефть» планирует построить новое предприятие в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Компания «Газпромнефть» рассматривает возможность запуска нового производственного объекта на территории Рязанской области. О перспективах развития сотрудничества сообщил вице-губернатор региона Артем Бранов по итогам рабочей встречи с директором коммерческого департамента холдинга Леваном Кадагидзе.

Холдинг уже хорошо знаком рязанской экономике: в регионе успешно функционирует завод битумных материалов «Газпромнефти». На сегодняшний день это одно из крупнейших и самых высокотехнологичных производств в своей отрасли на территории России. В ходе переговоров стороны обсудили не только текущие показатели и задачи действующего предприятия, но и стратегию дальнейшего масштабирования бизнеса в области.

Для реализации амбициозных планов компании региональное правительство готово предоставить всестороннюю поддержку. Артем Бранов подчеркнул, что взаимодействие с инвесторами в Рязанской области выстроено по эффективному принципу «одного окна». Власти берут на себя сопровождение проекта на всех ключевых этапах: поиск и подбор оптимальной промышленной площадки, получение всей необходимой разрешительной документации, подключение инженерной и транспортной инфраструктуры, оформление мер государственной поддержки.

«Мы максимально снимаем административные барьеры и сокращаем время инвестиционных процессов», — отметил вице-губернатор.

Запуск нового производства находится в прямых интересах области. Реализация проекта позволит не только модернизировать промышленный потенциал региона, но и создать дополнительные рабочие места, а также обеспечить новые стабильные источники пополнения регионального бюджета.

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