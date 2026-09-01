Семиклассница напала на учительницу перед школьной линейкой в Канске

В Канске семиклассница набросилась на педагога по физике перед началом торжественной линейки. Девочка применила перцовый баллончик и достала нож, но нападение пресекла родительница одного из учеников.

По данным SHOT, школьница сначала брызнула учителю в лицо из перцового баллончика, а затем достала нож. Женщина, которая находилась рядом, вытолкнула агрессивную девочку в коридор и не позволила ей нанести педагогу серьёзные травмы.

Школа отменила все праздничные мероприятия. На месте происшествия сейчас работают следователи.