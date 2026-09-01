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Новости России

Бывший вице-премьер Подмосковья Бронштейн пропал без вести в зоне СВО

Алексей Самохин
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Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн пропал без вести в зоне боевых действий. Он отправился на фронт по контракту с Минобороны после признания вины в получении взятки в 25 млн рублей.

Как сообщил источник ТАСС, «Бронштейн пропал без вести в зоне СВО».

Вместе с ним на фронт отправились ещё трое фигурантов уголовного дела — Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков. Все четверо заключили контракты с военным ведомством. Дворянчиков уехал на СВО ещё на стадии следствия, остальные — когда материалы дела уже поступили в суд. Бронштейн ранее признал вину и раскаялся. Весной он приступил к выполнению боевых задач.

Расследование завершилось в феврале. Помимо Бронштейна, обвинения предъявили экс-ректору Корпоративного университета развития образования Андрею Лубскому и троим сотрудникам подведомственного учреждения. Их обвинили в коррупции, мошенничестве, легализации преступных доходов и др.

Бронштейн работал в подмосковных госорганах с 2018 года, а с 2021-го возглавил министерство образования региона. По данным следствия, в июне 2024 года он через посредника получил от гендиректора коммерческой организации 25 млн рублей в качестве незаконного вознаграждения. Экс-чиновнику вменили два эпизода по статье о взятке в особо крупном размере и легализацию денежных средств.

Следователи выяснили, что гендиректор торгового дома «Просвещение-регион» Ирина Савенкова передала чиновнику деньги за победу в тендерах на поставку интерактивных панелей для школ. На закупки выделили почти 742 млн рублей из бюджета. Бронштейн обеспечил участие компании в конкурсе, приёмку работ по контрактам, их оплату и др.

Бронштейн полностью признал вину по первому эпизоду. Лубский дал показания о посредничестве при передаче 25 млн рублей, оформил явку с повинной и оказал содействие следствию. Накануне Красногорский городской суд приговорил трёх руководителей образовательных организаций к срокам от 7 лет до 8 лет 3 месяцев

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