Mash: столкнувшимся с Aurus Слуцкого байкером оказался известный бармен

За рулем мотоцикла, врезавшегося накануне в Aurus, на котором ездит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, был известный шеф и бармен Дмитрий Симончук, пишет Mash.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Новом Арбате в Москве, когда кортеж из двух авто с мигалками поворачивал налево со встречки.

Как передает Mash, Симончук попал в аварию на мотоцикле Ducati 959 Panigale — это престижный итальянский супербайк. Пострадавший, которому 32 года, отказался от госпитализации.

«Дмитрий входит в топ-20 лучших барменов России, получал награды и сертификаты от зарубежных производителей алкоголя», — говорится в публикации.

Сейчас он занимает должность операционного бар-менеджера в компании White Rabbit Family. Кроме того, он курирует барное меню в нескольких престижных ресторанах столицы.

Слуцкий отметил, что мотоциклист был обеспокоен повреждением байка. Лидер ЛДПР заверил его, что волноваться не стоит.