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Новости России

В Липецкой области при атаке ВСУ погибли два человека, включая ребенка

Никита Рязанцев
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При ночной атаке украинских беспилотников на Липецкий округ погибли два человека, включая несовершеннолетнего, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Глава региона уточнил, что один из дронов ВСУ упал на частный жилой дом, что спровоцировало пожар. В здании в этот момент были люди.

«К сожалению, погибли два человека — мужчина и 14-летний ребенок», — написал Артамонов на платформе «Макс».

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, ранены две женщины. Им потребовалась госпитализация, врачи оказали им помощь.

На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Также там работают сотрудники экстренных служб.

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