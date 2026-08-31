Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

ВСУ могли атаковать Екатеринбург из Сумской области — военный эксперт Дандыкин

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Беспилотники, нацеленные на жилую застройку и логистический комплекс в Екатеринбурге, вероятнее всего, были запущены с территории Сумской области. Такое предположение в разговоре с изданием «Абзац» высказал капитан I ранга запаса, член экспертного совета движения «Офицеры России» Василий Дандыкин. По итогам инцидента повреждения получил один из многоквартирных домов в районе Уктуса.

«Если говорить про уральское направление, то наиболее вероятная точка старта — Сумская область. Речь, по всей видимости, идёт о беспилотнике самолётного типа: такие аппараты имеют дальность до трёх тысяч километров. Маршрут прокладывается через Поволжье, затем выполняется манёвр с разворотом на Урал. <…> Вероятнее всего, применялись управляемые модели — навигационные системы в них задействованы в любом случае. Полётное задание формируется с использованием американской платформы Palantir», — допустил эксперт.

Отдельно Дандыкин обратил внимание на то, что удары по жилому сектору свидетельствуют о продолжении линии ВСУ на запугивание мирного населения. Подобные диверсионные акции против граждан России не останутся безнаказанными, подчеркнул собеседник.

«Удар по жилому дому наносился прицельно. Перед ВСУ поставлена задача бить по социально значимой инфраструктуре — жилым зданиям, школьным и рейсовым автобусам, парковым зонам. В приграничных регионах объектами атак становятся школы, нефтеперерабатывающие заводы, энергетические объекты. В России уже сделаны соответствующие выводы. Согласно недавнему указу президента, часть активов может быть передана в ведение Росимущества, и государство возьмёт их под охрану — это верный шаг. Минобороны уже объявило, что Вооружённые силы РФ нанесут удары по украинской энергетической инфраструктуре. И это непременно коснётся тех, кто позволяет себе ликовать после подобных налётов», — резюмировал военэксперт.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил о последствиях атаки ВСУ на инфраструктуру Екатеринбурга: пострадали четыре человека, три жилых дома получили повреждения. Один из травмированных помещён в стационар. Беспилотные аппараты и их фрагменты упали на жилые объекты, людей эвакуировали из зоны ЧС.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Движение Первых Рязанской области проведёт региональный праздник, посвящённый Дню знаний

Популярные материалы

Новости России

Знакомая озвучила странные детали о девочках, убивших ребенка в Подмосковье

Обвиняемые в убийстве 12-летнего школьника в подмосковной деревне Кабаново...
Новости России

Офицер рассказал, откуда украинские дроны атаковали Петербург

Беспилотники ВСУ, пытавшиеся в воскресенье атаковать Петербург, могли лететь...
Интересное

2027 год – пик эскалации, потом передышка. Жириновский предсказал всё по годам

Жириновский снова прав? Его прогноз на 2027 год пугает. Война нового типа, крах Европы и взлёт России.
Погода

Погода в Рязани сменится похолоданием в первый день осени

31 августа в регионе сохранится летняя погода. Температура воздуха достигнет +22 градусов, однако солнечных лучей жителям не увидеть — небо затянет облачностью.
Культура и события

Как Рязань отпраздновала День города

На последние летние выходные в Рязани пришлось масштабное празднование,...
Темы
Общество

Что ждёт маркетплейсы в России из-за атак и новых оферт, объяснила маркетолог 

После атак беспилотников и ужесточения условий оферты ситуация на рынке онлайн‑торговли заметно меняется. При этом маркетплейсы в России не собираются уходить с рынка — но объёмы продаж, скорее всего, сократятся.
Общество

В Солотче энергетики проводят работы по опиловке деревьев

Возможны временные неудобства, связанные с движением спецтехники в районе проведения работ.
Общество

Мэрия объяснила, что появится на месте Центрального рынка в Рязани

13 августа состоялись публичные слушания по изменению Генплана и Правил застройки в Рязани для участков на улицах Спартаковской и Кудрявцева.
Новости России

Генерал рассказал, откуда дроны ВСУ атаковали Пензу

В ночь на 31 августа в Пензенской области ввели режим беспилотной опасности, закрыли небо для гражданских самолетов и остановили работу аэропорта. Герой России Сергей Липовой в разговоре с aif.ru не исключил, что регион мог подвергнуться ракетной атаке.
Общество

Администрация объяснила перенос срока сдачи новой школы в Дядьково

Теперь сдать школу в эксплуатацию планируется в 2028 году. 
Транспорт и дороги

В Новомичуринске ВАЗ-2115 столкнулся с мотоциклом, пострадали двое

Вечером 30 августа в Новомичуринске столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 и мотоцикл CF Мото — водитель машины не уступил дорогу при повороте налево. Оба участника ДТП с травмами оказались в больнице, обстоятельства происшествия выясняются.
Новости кино и ТВ

НТВ покажет новые сезоны сериалов «Невский» и «Тверская»

Этой осенью НТВ выпустит сразу три детективные премьеры: восьмой сезон «Невского», третий сезон «Тверской» и новые выпуски «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. 
Спорт

О сигарном пристрастии Дмитрия Ананко рассказали в Рязани

Встреча с футбольным функционером состоялась в Рязанском сигарном клубе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье