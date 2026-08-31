ВСУ могли атаковать Екатеринбург из Сумской области — военный эксперт Дандыкин

Беспилотники, нацеленные на жилую застройку и логистический комплекс в Екатеринбурге, вероятнее всего, были запущены с территории Сумской области. Такое предположение в разговоре с изданием «Абзац» высказал капитан I ранга запаса, член экспертного совета движения «Офицеры России» Василий Дандыкин. По итогам инцидента повреждения получил один из многоквартирных домов в районе Уктуса.

«Если говорить про уральское направление, то наиболее вероятная точка старта — Сумская область. Речь, по всей видимости, идёт о беспилотнике самолётного типа: такие аппараты имеют дальность до трёх тысяч километров. Маршрут прокладывается через Поволжье, затем выполняется манёвр с разворотом на Урал. <…> Вероятнее всего, применялись управляемые модели — навигационные системы в них задействованы в любом случае. Полётное задание формируется с использованием американской платформы Palantir», — допустил эксперт.

Отдельно Дандыкин обратил внимание на то, что удары по жилому сектору свидетельствуют о продолжении линии ВСУ на запугивание мирного населения. Подобные диверсионные акции против граждан России не останутся безнаказанными, подчеркнул собеседник.

«Удар по жилому дому наносился прицельно. Перед ВСУ поставлена задача бить по социально значимой инфраструктуре — жилым зданиям, школьным и рейсовым автобусам, парковым зонам. В приграничных регионах объектами атак становятся школы, нефтеперерабатывающие заводы, энергетические объекты. В России уже сделаны соответствующие выводы. Согласно недавнему указу президента, часть активов может быть передана в ведение Росимущества, и государство возьмёт их под охрану — это верный шаг. Минобороны уже объявило, что Вооружённые силы РФ нанесут удары по украинской энергетической инфраструктуре. И это непременно коснётся тех, кто позволяет себе ликовать после подобных налётов», — резюмировал военэксперт.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил о последствиях атаки ВСУ на инфраструктуру Екатеринбурга: пострадали четыре человека, три жилых дома получили повреждения. Один из травмированных помещён в стационар. Беспилотные аппараты и их фрагменты упали на жилые объекты, людей эвакуировали из зоны ЧС.