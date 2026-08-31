Стали известны детали гибели на СВО героя мема «Сафонов, оплатить!»

Стали известны новые подробности гибели на специальной военной операции Александра Сафонова — бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского, получившего широкую известность благодаря вирусному видео. О последних днях и обстоятельствах смерти военнослужащего в интервью изданию aif.ru рассказал его многолетний друг и коллега, экс-депутат Госдумы Василий Власов.

По словам Власова, трагедия произошла в конце августа. 25 августа Сафонов получил боевое ранение.

«Александр успел маме написать, что все нормально, беспокоиться не о чем. И больше на связь не выходил», — отметил собеседник издания.

Позже Власов получил медицинский эпикриз, из которого стало известно, что речь идет о ранении в голову.

«Это очень коварная история, очень сложно прогнозировать исход», — пояснил он. Смерть Александра наступила 28 августа.

Василий Власов, проработавший с Сафоновым более 10 лет, поделился воспоминаниями о его характере, назвав его добрым, прямолинейным и очень ответственным человеком со «взвешенным не по годам отношением к делу».

Их последняя встреча состоялась всего полтора месяца назад, когда Сафонов приезжал в отпуск.

«Мы говорили о жизни, о планах, о том, что он делал ремонт в квартире… Раньше говорили, что может не вернуться, и этого не случалось. В последний раз не стали говорить на тему обстрелов, боевых действий, и вот такое известие нас постигло. Нам всем будет его очень сильно не хватать», — с горечью рассказал Власов.

На фронт Сафонов отправился добровольно несколько лет назад, проходя службу в Луганской Народной Республике (ЛНР), где среди сослуживцев был известен под позывным «Дервиш».

В настоящее время решаются организационные вопросы. «Сейчас с его мамой решаем вопросы по документам», — сообщил Власов. По его словам, похороны, вероятнее всего, пройдут в Москве или Московской области. Несмотря на то что Александр родом из Смоленской области, он давно проживал в столице, в Можайском районе.