В Рязанской области с 10 сентября стартует прививочная кампания против гриппа

9 сентября губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание Правительства региона, ключевой темой которого стала подготовка к эпидемиологическому сезону. Глава региона подчеркнул важность качественной и своевременной организации вакцинации, чтобы жители могли защитить свое здоровье до начала сезонного подъема заболеваемости.

О ходе подготовки доложил заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения региона Александр Пшенников. По его словам, первая партия вакцины поступила в область 8 сентября, и сейчас идет активный процесс ее распределения по медицинским организациям муниципальных образований.

Официальный старт профилактической кампании против гриппа в Рязанской области намечен на 10 сентября.

Министр также озвучил график дальнейших поставок, который позволит полностью обеспечить потребности региона. До конца сентября завершится второй этап поставки, в ходе которого область получит 100 тысяч доз вакцины. Третий этап, который продлится до декабря, обеспечит поступление дополнительно около 150 тысяч доз препарата.

Таким образом, в общей сложности в регион будет завезено более 250 тысяч доз вакцины, что позволит охватить прививками все группы населения, включая детей, пожилых людей. Власти региона призывают жителей не откладывать визит к врачу и сделать прививку заблаговременно.