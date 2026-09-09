В Рязани на семи площадках пройдут празднования Дня многодетных семей

В предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, в областном центре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню многодетных семей. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая включит форумы, интерактивные вечера и уличные фестивали. Все события состоятся в рамках Всероссийского конкурса «Семейная столица России» и будут направлены на создание теплой семейной атмосферы для жителей и гостей города.

Первый день праздника стартует 13 сентября в 12:00 сразу на трех локациях: в Рязанском Дворце Первых, Дворце культуры и искусства, а также на Монастырской площади в Солотче. В 13:00 к ним присоединится Лесопарк, в 14:00 начнут работу площадки в Верхнем городском саду, а завершит субботнюю программу Рязанский дворец молодежи, открывший свои двери для посетителей с 16:00.

Во второй праздничный день, 14 сентября, гостей приглашают на семейный вечер в Лесопарке и на фестиваль Рязанской ВДНХ. Все мероприятия бесплатны и рассчитаны на семейные аудитории с детьми разного возраста. Подробное расписание и список локаций опубликованы на официальных городских порталах.

Возрастное ограничение 0+.