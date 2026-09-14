Россельхознадзор выявил нарушения при использовании сельхозземель в Рязанской области

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям подвели итоги профилактической работы с землепользователями. По состоянию на 10 сентября 2026 года должностные лица ведомства провели 19 обязательных профилактических визитов для оценки соблюдения требований земельного законодательства.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены два факта нарушения земельного законодательства со стороны правообладателей сельскохозяйственных земель. Ведомство отмечает, что формат профилактических визитов позволяет оперативно указывать на ошибки и помогать аграриям приводить свою деятельность в соответствие с нормами закона без применения жестких штрафных санкций на начальном этапе.

Один из таких случаев был зафиксирован в апреле текущего года. Специалисты обследовали земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в Кораблинском районе Рязанской области. В ходе проверки было установлено, что правообладатель использовал на своих полях необработанные и непереработанные побочные продукты животноводства, что является прямым нарушением экологических и земельных норм.

По факту выявленных недочетов правообладателям были выданы официальные предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства в установленные сроки.

Повторная проверка показала, что правообладатели земельных участков полностью устранили указанные нарушения в срок, определенный предписаниями.