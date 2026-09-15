Стало известно, откуда и какие БПЛА атаковали Таганрог в Ростовской области

В ночь на 15 сентября Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Системы противовоздушной обороны отразили нападение, уничтожив более 30 дронов над территорией региона.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью изданию aif.ru проанализировал ситуацию и указал на вероятные направления, с которых ВСУ запускали беспилотники.

«Судя по всему, запуск осуществлялся с территории Одесской или Полтавской областей», — предположил военный эксперт.

По словам Кондратьева, для данной атаки украинская сторона использовала беспилотники типов FP-2 и Ан-196 «Лютый». Именно эти модели способны преодолевать значительные расстояния. Для ударов на ближние дистанции противник, как правило, применяет дроны FP-1, отметил специалист.

В ходе отражения воздушной атаки системы ПВО уничтожили более 30 беспилотников и ракет над городом Таганрог и девятью районами области: Аксайским, Миллеровским, Верхнедонским, Куйбышевским, Каменским, Шолоховским, Тарасовским, Чертковским и Азовским.

По оперативным данным, в Таганроге удалось избежать человеческих жертв, однако атака не прошла без последствий на земле. В результате падения обломков и взрывной волны было выбито остекление в пяти многоквартирных домах, трех частных домовладениях, а также в здании учебного заведения и коммерческом объекте.

Кроме того, зафиксированы повреждения газопровода, складских помещений сельскохозяйственного предприятия, продуктового магазина и логистического склада компании Ozon.