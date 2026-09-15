медведь
Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

Медведь сорвал концептуальную фотосессию двух девушек на Ямале

Никита Рязанцев
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Крупный медведь вышел из леса рядом с двумя девушками в разгар концептуальной фотосессии в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет SHOT.

Как рассказала изданию одна из подруг, они ехали по трассе и в четырех километрах от аэропорта Надыма остановились, чтобы сделать эстетичные кадры прямо на проезжей части. Когда девушки вышли из авто и начали снимать видео, из кустов поблизости появился бурый хищник.

«Оля, медведь, Оля!» — сказала одна из девушек.

Подруги, испугавшись, бросились обратно в машину. Лесной житель же, не обратив на них внимания, перешел дорогу и продолжил путь. Девушки спешно уехали и предупредили охрану на пропускном посте, что хищник бродит неподалеку.

По данным SHOT, в последний раз медведи выходили к людям в этом районе в прошлом году: в июне крупного хищника заметили на трассе Надым — Пангоды. В сентябре 2025-го рыбаки увидели зверя у моста через реку в Надымском районе: он пытался пересечь дорогу.

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